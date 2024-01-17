Песков отметил нацеленность России на развитие отношений с КНДР во всех областях

По словам пресс-секретаря президента РФ, республика является важным партнером России

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который во вторник встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, обсуждал с ней в первую очередь развитие двустороннего сотрудничества государств. Москва нацелена на развитие отношений с Пхеньяном во всех областях, в том числе чувствительных, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Речь шла в целом о двусторонних отношениях, о ситуации на Корейском полуострове, был обмен мнениями по наиболее актуальным международным делам, но главный акцент - именно на развитие двусторонних отношений", - сказал представитель Кремля.

"Мы неоднократно говорили, я готов еще раз это повторить, что КНДР - наш очень важный партнер, мы нацелены на развитие отношений во всех областях, включая и чувствительные", - указал Песков. Таким образом он ответил на вопрос о темах беседы, было ли среди них военное сотрудничество.

Вечером во вторник в Кремле Путин принял Цой Сон Хи и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые ранее провели переговоры и проинформировали президента о достигнутых договоренностях.

Как ранее подчеркивал Лавров, Москва ценит поддержку Пхеньяна в контексте специальной военной операции на Украине и рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества двух стран на площадке ООН и других многосторонних организаций. По словам главы российского дипведомства, нынешние переговоры стали весьма своевременными, они предоставили возможность для подведения предварительных итогов той активной работы, которая была начата для выполнения договоренностей, достигнутых во время сентябрьской встречи Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный.