Песков: Путин при желании мог бы собрать за свое выдвижение кратно больше подписей

По словам пресс-секретаря президента РФ, уровень консолидации вокруг действующего главы государства очень высок

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин, уже собравший в качестве кандидата в президенты РФ более 2,5 млн подписей из необходимых 300 тыс., мог бы собрать гораздо больше. Как заявил в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уровень консолидации вокруг действующего президента очень высок.

"При желании за Путина можно собрать гораздо больше подписей, кратно больше подписей, - подчеркнул Песков. - Уровень поддержки президента, уровень консолидации общества вокруг него, причем самых разных возрастных категорий, - его действительно трудно преувеличить".

"Для любого кандидата в президенты народная поддержка - это самое главное", - заключил Песков.

В ответ на вопрос одного из журналистов, нужна ли специальная "детская форма" для сбора подписей, Песков заметил: "У нас есть закон, по которому по достижении определенного возраста граждане получают право выбирать и избираться". "Нужно выполнять эти законы", - добавил он.

Путин баллотируется как самовыдвиженец. Чтобы зарегистрироваться, ему нужно было собрать 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Как отмечается на сайте избирательного штаба Путина, кандидат собрал уже 2,5 млн подписей. На выборах 2018 года он собрал во всех на тот момент 85 субъектах РФ более 1,6 млн.