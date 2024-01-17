Захарова заявила, что РФ осуждает попытки вооружить нелегальные структуры Приштины

США ранее проинформировали президента Сербии Александара Вучича о намерении Вашингтона вскоре запустить официальную процедуру в Конгрессе по утверждению поставок Приштине комплексов Javelin

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Москва осуждает любые попытки вооружить незаконные военизированные структуры Косова, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно осуждаем любые попытки вооружить приштинские нелегальные военизированные структуры", - сказала она, комментируя намерение США одобрить поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin в Косово.

По словам Захаровой, "демонстрируемая Вашингтоном и его союзниками безответственность, пренебрежение нормами международного права и положениями резолюции 1244 СБ ООН подрывают переговорный процесс по проблеме Косова и повышают риски дестабилизации как в самом крае, так и во всем Балканском регионе".

Ранее пресс-служба президента Сербии Александара Вучича сообщила о том, что посол США Кристофер Хилл в ходе встречи с сербским лидером проинформировал его о намерении Вашингтона вскоре запустить официальную процедуру в Конгрессе по утверждению поставок Приштине комплексов Javelin.