Лавров и патриарх проведут заседание по взаимодействию МИД и РПЦ

Стороны планируют 26 января обсудить проблематику защиты свободы вероисповедания в мире и традиционных духовно-нравственных ценностей, рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Заседание по взаимодействию МИД РФ и Русской православной церкви (РПЦ) под сопредседательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится 26 января, участники обсудят проблемы свободы вероисповедания в мире. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"26 января в Доме приемов министерства иностранных дел России состоится двадцать шестое заседание рабочей группы по взаимодействию МИД России и Русской православной церкви под сопредседательством министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - анонсировала она.

По словам Захаровой, в ходе встречи, приуроченной к 20-летию создания рабочей группы, планируется обсудить проблематику защиты свободы вероисповедания в мире и традиционных духовно-нравственных ценностей.