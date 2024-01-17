Агитация по радио и ТВ перед выборами президента России начнется 17 февраля

Жеребьевка бесплатного эфирного времени и печатной площади должна состояться не позднее 15 февраля, заявила секретарь ЦИК Наталья Бударина

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Агитация кандидатов в президенты РФ на государственных теле- и радиоканалах начнется 17 февраля и продлится до ноля часов по местному времени 15 марта. Такое решение было принято на заседании ЦИК РФ.

Центризбирком определил порядок проведения жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на телевидении и радио, а также бесплатных печатных площадей в государственных и муниципальных изданиях для проведения агитации в СМИ кандидатами в президенты. По закону агитационный период в СМИ начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования.

"Жеребьевка бесплатного эфирного времени и печатной площади должна состояться по завершении регистрации кандидатов и не позднее 15 февраля", - сказала секретарь ЦИК Наталья Бударина.

Каждая государственная организация телерадиовещания должна выделить не менее одного часа на агитацию в рабочие дни, региональная - 30 минут. В постановлении ЦИК отмечается, что эфирное время должно приходиться на период, когда аудитория теле- или радиоканала наиболее велика.

Ранее ЦИК РФ утвердил список общероссийских государственных телеканалов, радиостанций и печатных изданий, которые будут обязаны предоставлять зарегистрированным кандидатам бесплатный эфир для проведения агитации, в список вошли телеканалы холдинга ВГТРК "Россия-1" и "Россия-24", а также Первый канал, "ТВ-центр" и Общественное телевидение России (ОТР), три радиостанции - "Радио России", "Маяк", "Вести FM", и 13 печатных изданий.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. На данный момент ЦИК зарегистрировал трех кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями, - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ).