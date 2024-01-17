Комиссия СФ проведет круглый стол, посвященный "войне смыслов"

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов уточнил, что речь идет о ситуации, когда сталкиваются похожие по форме, но не по сути понятия

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ проведет круглый стол, посвященный так называемой войне смыслов, когда сталкиваются похожие по форме, но не по сути понятия. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.

"Мы хотим на круглом столе с участием специалистов, в том числе академических, рассмотреть проблематику суверенных выборов и войны смыслов, когда сталкиваются понятия сами по себе. Мы говорим о народовластии, а нам говорят о некой демократии. По форме вроде похоже, а по сути уже теперь не так похоже. И таких смысловых пар довольно много набирается", - сказал сенатор на пресс-конференции.

Он также привел в числе таких понятий легитимность и законность. "А это законно, если легитимно? Когда начинаешь в каждом таком смысле разбираться, то выясняется, что нам через эту войну смыслов, которая ведется при помощи систем пропаганды заокеанской империи лжи, навязывается определенный образ мыслей. И потом на этот образ мыслей навязываются все остальные задачи, которые сформулированы далеко от нашей страны", - подчеркнул Климов.

Климов добавил, что в конце февраля запланировано его выступление на пленарном заседании Совета Федерации с отчетом о деятельности комиссии. "Я расскажу коллегам о том, чем мы занимаемся, но это не содержательный наш ежегодный доклад, который выйдет позже", - уточнил политик.

Также комиссия планирует провести в начале февраля расширенное заседание с приглашением в том числе представителей ЦИК, прокуратуры, МИД, Минюста, Общественной палаты, чтобы подвести промежуточный итог мониторинга президентской кампании "примерно за месяц до голосования". Кроме того, Климов сообщил о планах провести 2 февраля лекцию в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ, посвященную экономическому суверенитету, где на конкретных примерах рассказать в том числе про антироссийские санкции. Лекция пройдет в павильоне "Атом".