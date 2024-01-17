Захарова: усиление НАТО на границах Союзного государства не останется без реакции РФ

Это ведет к полной деградации архитектуры европейской безопасности, утверждает официальный представитель МИД

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Усиление военных потенциалов НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии ведет к дестабилизации и не останется без соответствующей реакции Москвы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Усиление активности военных потенциалов НАТО и ее стран - членов вблизи границ РФ и Союзного государства России и Белоруссии носит провокационный характер, ведет к полной деградации архитектуры европейской безопасности, и такие шаги, конечно, не останутся без соответствующей реакции с российской стороны", - сказала дипломат.

Комментируя заявления польского руководства о готовности разместить дополнительные военные подразделения Германии на территории страны, Захарова отметила, что эта риторика является "очередным антироссийским элементом глобального русофобского курса стран НАТО".

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что на территории Польши уже дислоцировано около 10 тыс. американских военных, также там находится многонациональная тактическая группировка НАТО, в которую входят военнослужащие США, Британии, Румынии, Хорватии.

"Очевидно, что призывы к размещению на польской территории дополнительных иностранных войск, в которых нет никакой необходимости, если эти страны ориентированы на мир, следует рассматривать лишь как стремление чуть больше повысить уровень напряженности в Европе, продлить ситуацию глобального краха общеевропейской безопасности", - подчеркнула Захарова.