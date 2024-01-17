Песков сообщил, что совещание Путина с кабмином будет достаточно содержательным

Пресс-секретарь президента напомнил, что на совещании обсудят вопросы жителей Анадыря и дальневосточных предпринимателей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Совещание президента России Владимира Путина с правительством РФ, на котором он обсудит вопросы жителей Анадыря и дальневосточных предпринимателей, ожидается достаточно содержательным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будет очень содержательный, предметный, конкретный разговор. Возможно и другие текущие вопросы сегодня будут затрагиваться, поэтому мы ожидаем достаточно содержательное совещание с правительством", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что на совещании Путин планирует проговорить те темы, которые поднимали жители Анадыря и представители бизнеса Дальневосточного федерального округа в ходе рабочих поездок Путина на Чукотку и в Хабаровск. "В плане формулировки поручений будут подниматься конкретные вопросы, которые затрагивались, и будут доклады курирующих данные темы министров и вице-премьеров", - добавил представитель Кремля.