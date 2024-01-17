ЦИК ожидает, что на выборы президента РФ аккредитуются тысячи журналистов

Представители СМИ смогут подать заявки на аккредитацию с 22 января

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ прогнозирует, что тысячи представителей средств массовой информации аккредитуются для освещения выборов президента РФ, журналисты смогут подать заявки на аккредитацию с 22 января. Об этом заявила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина на заседании комиссии.

"Мы ожидаем тысячи аккредитованных журналистов, у нас всегда на всех избирательных кампаниях именно такого масштаба цифры <…>. ЦИК России будет обеспечивать аккредитацию представителей общероссийских СМИ, начиная с 22 января, заявки к нам можно будет подавать по 6 марта этого года. Избирательные комиссии субъектов также приступят к этому процессу с 22 января, но прием заявок у них завершится 11 марта", - сказала Бударина.

Она уточнила, что период аккредитации в ЦИК России составит 45 дней, а в избирательных комиссиях субъектов РФ - 50 дней. "Это больше, чем период выдвижения кандидатов. Безусловно, данный срок достаточен для СМИ, чтобы подготовить заявки, направить их в комиссии, чтобы комиссии их рассмотрели и своевременно выдали аккредитационное удостоверение журналиста", - сказала секретарь ЦИК РФ.

Кроме того, иностранные журналисты, аккредитованные МИД РФ, считаются аккредитованными на выборы президента РФ.

"Не знаю, хорошо это или плохо в нынешних условиях, но у нас один из самых либеральных порядков аккредитации по сравнению со многими странами, которые похваляются своими свободами. В условиях, когда наших представителей СМИ (за рубежом - прим. ТАСС) часто давят, запрещают, у нас тем не менее даже в этих условиях все это остается так, как было прежде, когда мы жили до того, пока нас не объявили врагом и не стали душить, давить", - подчеркнула председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.