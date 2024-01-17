17 января, 09:45,
обновлено 17 января, 10:14

Захарова: новый договор РФ и Ирана предполагается подписать в ходе контактов лидеров стран

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что документ находится в финальной стадии согласования

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Новый межгосударственный договор России и Ирана предполагается подписать в ходе одного из ближайших контактов президентов двух стран, документ находится в финальной стадии согласования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Проект нового межгосударственного договора между Россией и Ираном находится в завершающем этапе согласования, <...> сам договор предполагается подписать в ходе одного из ближайших контактов президентов России и Ирана", - сказала она. 

Теги:
ИранРоссияЗахарова, Мария Владимировна