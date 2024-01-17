Захарова: РФ не располагает информацией об обстреле танкера в Аденском заливе

Россия последовательно выступает за безопасность международных морских путей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Москва не располагает официальной информацией об обстреле в Аденском заливе якобы перевозившего российскую нефть танкера. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никакой официальной информации на этот счет не поступало", - сказала дипломат в ответ на соответствующий вопрос.

"Мы выступаем - и делаем это последовательно - за безопасность международных морских путей, пассажирских и грузовых перевозок, в том числе в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе", - отметила Захарова.

Ранее компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах морской безопасности, сообщила, что йеменские мятежники-хуситы по ошибке обстреляли в Аденском заливе танкер под флагом Панамы, перевозивший, предположительно, российскую нефть. Как сообщила компания, танкер не получил повреждений.