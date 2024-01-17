Климов заявил о готовности РФ к отражению кибератак во время выборов президента

Глава комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщил, что в стране знают все методики и технологии, которые могут быть применены из-за рубежа

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия готова к противодействию кибератакам во время президентской избирательной кампании. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"С кибератаками все, с одной стороны, технически сложно, а с другой стороны, просто, потому что мы уже наловчились, и сами системы Центральной избирательной комиссии защищены очень надежно. Но я боюсь такого, это даже кибератакой не назовешь, использования цифрового пространства, в котором все равно преимущество имеют США, для прямого воздействия на сознание людей", - сказал сенатор на пресс-конференции.

Он добавил, что в России знают все методики и технологии, которые могут быть применены из-за рубежа, но не всегда успевают оперативно отреагировать. "Все-таки там работают профессиональные люди, их много, работают они за большие деньги. Тем не менее и народ наш изменился. Это люди, которые имеют уже другой опыт, если сравнивать с нулевыми или 90-ми годами, сознательность повышается. Мы это видим по социологическим опросам в том числе. Атмосфера резко поменялась, и это хорошо", - констатировал Климов.

Отмечая радикализацию методов вмешательства в избирательную кампанию извне и попытки найти новые способы для этого, глава комиссии подчеркнул, что раньше "присутствовало какое-то творчество", а сейчас оппоненты РФ "уже не с огоньком работают". "Им тяжко это дается и уныние в их рядах есть. Да, они что-то пыжатся, тужатся, подпрыгивают <...>. Мы это видим и знаем. Куража у них нет. Но это не значит, что нам надо расслабиться", - сказал парламентарий.

"Мы уверены, что у нас есть все необходимое - от законодательного обеспечения до организационного-технического, чтобы достойно провести эти выборы в полном соответствии с Конституцией РФ", - заявил Климов.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.