Захарова назвала ужасающим число россиян, содержащихся "в застенках киевского режима"

Официальный представитель МИД РФ указала, что Москва практически ежедневно призывает международное сообщество "хоть что-то сделать для того, чтобы облегчить страдания ни в чем не повинных людей"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала страшным и ужасающим число россиян, находящихся "в застенках киевского режима".

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что таких узников, как умерший в украинской тюрьме американский журналист и блогер Гонсало Лира, в таких застенках сотни, если не тысячи. Один из журналистов задал на брифинге вопрос официальному представителю МИД РФ вопрос о том, есть ли среди них граждане России.

"Да, есть, - ответила дипломат. - И у нас большое количество обращений по поводу наших граждан или наших соотечественников, которые стали жертвами киевского режима. Они все в основном идут и рассматриваются по линии аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации госпожи [Татьяны] Москальковой. Цифры страшные, цифры ужасающие. Они, к сожалению, опять же, только растут".

Захарова указала, что Россия практически ежедневно призывает международное сообщество "хоть что-то сделать для того, чтобы облегчить страдания ни в чем не повинных людей". "Мы буквально ежедневно на всех профильных площадках, через наши информационные ресурсы призываем международное сообщество хоть что-то сделать для того, чтобы облегчить страдания ни в чем не повинных людей, которых киевский режим обвиняет в собственных провалах, на которых навешан ярлык "каких-то политически неблагонадежных или взаимодействующих с агрессором", по-разному их называют и обзывают. Никакого правосудия нет, никакого доступа этих людей к адвокатам нет, никакой возможности юридическим ассоциациям или ассоциациям адвокатов, международным правозащитным институтам помочь этим людям тоже нет", - отметила она.