Песков: точная дата возможной встречи президентов России и Ирана пока не определена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что новый межгосударственный договор России и Ирана предполагается подписать в ходе одного из ближайших контактов президентов стран

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Дата встречи президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси пока не определена, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет. Пока точных дат нет", - ответил он на вопрос, есть ли уже планы, когда может состояться контакт президентов РФ и Ирана.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новый межгосударственный договор России и Ирана предполагается подписать в ходе одного из ближайших контактов президентов стран.

Работа над большим межгосударственным договором между Россией и Ираном ведется с целью вывести сотрудничество между странами на уровень стратегического партнерства. Как сообщала Захарова, подписание договора станет "важной вехой в многовековой истории" двусторонних отношений.

Иранский посол в Москве Казем Джалали отмечал, что документ охватывает различные сферы двустороннего сотрудничества, в том числе политику, безопасность, культуру и оборону. Москва и Тегеран обменялись проектами соглашения о сотрудничестве в августе 2022 года.