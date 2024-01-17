Памфилова: кандидаты в президенты могут размещать агитационные баннеры

Распространение агитматериалов разрешается после их представления в комиссию

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Появившиеся баннеры и листовки участников президентской избирательной кампании в РФ законны и не должны вводить в заблуждение избирателей. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Мы видим, что сейчас появились ряд баннеров, листовки и прочее. Согласно требованиям закона, агитационные материалы могут распространяться кандидатом, если они предварительно оплачены им за счет избирательного фонда и представлены до начала распространения в избирательную комиссию", - сказала Памфилова.

Она отметила, что появление этих баннеров не должно вводить в заблуждение избирателей, так как порядок их распространения регламентируется законом. Памфилова уточнила, что как только у выдвинутого кандидата появляется фонд и финансы, он имеет право, исходя из этих возможностей, изготавливать и после представления в комиссию, распространять агитационные материалы. "Это законом не запрещено. <...> Это не касается агитации в СМИ, этот период начинается позже, с 17 февраля - то есть за 20 дней до начала голосования. И завершится 14 марта включительно. Это уже другие требования", - пояснила председатель ЦИК.

По ее словам, те, кто собирает подписи и те, кто уже получил статус выдвинутого кандидата - все имеют право заниматься другими формами агитации. Главное, "чтобы они были оплачены и были документально оформлены". Памфилова уточнила, что по данным на 12 января кандидатами официально представлено 1 075 агитационных материалов.

Памятки для СМИ

Памфилова отметила, что в ходе выборов телеканалы, пресса и радиостанции вправе свободно информировать свою аудиторию об избирательной кампании и ее участниках-кандидатах "на основе принципа редакционной самостоятельности в соответствии с законом о СМИ". "Закон говорит о том, что информационное освещение должно осуществляться объективно, достоверно и на принципах равенства кандидатов. Агитация со стороны СМИ недопустима", - подчеркнула Памфилова, отметив, что в ближайшие дни "в целях напоминания и профилактики" в СМИ будут направлены рекомендации, разъяснения и памятки.

"Сейчас рекомендуем придерживаться принципа сбалансированности информирования, потому что это в интересах избирателей. [Есть] право избирателей на информирование, чтобы они в равной степени знали обо всех кандидатах", - сказала Памфилова. Она уточнила, что на данный момент в ЦИК не поступило ни одной жалобы на крупные федеральные телеканалы ни от кандидатов, ни от выдвинувших их партий.

Глава ЦИК подчеркнула, что на все вызовы со стороны недругов будет оперативная реакция.

"Все наши враги, кто настроен снести выборы, сейчас интенсифицируют свою работу на всех фронтах, включая информационный. Сколько наемников за денежки сейчас создают Telegram-каналы, боты, которые распространяют заведомо ложную информацию, вводят наших избирателей в заблуждение, создавая широкий негативный фон недоверия к выборам в России. Мы знаем и как можем противодействуем и будем этому противодействовать", - утверждает Памфилова.