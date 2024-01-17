Рекордное число подписей за Путина и визит главы МИД КНДР. Темы брифинга Пескова

Рекордное число подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты, итоги встречи главы государства с министром иностранных дел КНДР и присоединение Саудовской Аравии к БРИКС стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- "Будет достаточно интересное и важное совещание с членами правительства". Обсуждаться будут темы, поднятые в ходе бесед Путина с жителями Анадыря и Хабаровска, а итогом станут конкретные поручения.
- Во второй половине дня состоится "кандидатское мероприятие" - Путин встретится с волонтерами и сопредседателями его избирательного штаба.
О рекордном числе подписей за Путина
- Баллотирующийся как самовыдвиженец Путин собрал 2,5 млн подписей (при необходимых 300 тыс.) - почти на 1 млн больше, чем в 2018 году: "При желании за Путина можно собрать гораздо больше подписей, кратно больше подписей".
- "Уровень поддержки президента, уровень консолидации общества вокруг него, причем самых разных возрастных категорий, его действительно трудно преувеличить". "Для любого кандидата в президенты народная поддержка - это самое главное".
Об итогах встречи с главой МИД КНДР
- На встрече Путина с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи "речь шла в целом о двусторонних отношениях, о ситуации на Корейском полуострове". Отношения Москвы и Пхеньяна были центральной темой.
- КНДР - "очень важный партнер" России. Москва нацелена на сотрудничество с Пхеньяном "во всех областях, включая и чувствительные отрасли".
О присоединении Саудовской Аравии к БРИКС
- Песков незнаком с заявлением министра торговли Саудовской Аравии Маджеда аль-Касаби, который сказал, что королевство официально еще не присоединилось к БРИКС.
- "Работа по интеграции Саудовской Аравии со странами БРИКС продолжается, мы считаем ее очень важной. Об этом заходила также речь в ходе недавнего визита президента Путина в Эр-Рияд".