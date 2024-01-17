Рекордное число подписей за Путина и визит главы МИД КНДР. Темы брифинга Пескова

Рекордное число подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты, итоги встречи главы государства с министром иностранных дел КНДР и присоединение Саудовской Аравии к БРИКС стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

"Будет достаточно интересное и важное совещание с членами правительства". Обсуждаться будут темы, поднятые в ходе бесед Путина с жителями Анадыря и Хабаровска, а итогом станут конкретные поручения.

Во второй половине дня состоится "кандидатское мероприятие" - Путин встретится с волонтерами и сопредседателями его избирательного штаба.

О рекордном числе подписей за Путина

Баллотирующийся как самовыдвиженец Путин собрал 2,5 млн подписей (при необходимых 300 тыс.) - почти на 1 млн больше, чем в 2018 году: "При желании за Путина можно собрать гораздо больше подписей, кратно больше подписей".

"Уровень поддержки президента, уровень консолидации общества вокруг него, причем самых разных возрастных категорий, его действительно трудно преувеличить". "Для любого кандидата в президенты народная поддержка - это самое главное".

Об итогах встречи с главой МИД КНДР

На встрече Путина с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи "речь шла в целом о двусторонних отношениях, о ситуации на Корейском полуострове". Отношения Москвы и Пхеньяна были центральной темой.

КНДР - "очень важный партнер" России. Москва нацелена на сотрудничество с Пхеньяном "во всех областях, включая и чувствительные отрасли".

О присоединении Саудовской Аравии к БРИКС