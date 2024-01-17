Спикер парламента Словакии принял посла России

В посольстве РФ сообщили, что "в центре беседы была международная тематика в контексте украинского кризиса, а также внутриполитическая ситуация в Словакии в свете предстоящих здесь весной президентских выборов"

БРАТИСЛАВА, 17 января. /ТАСС/. Председатель Национального совета (парламента) Словакии Петер Пеллегрини принял посла РФ в республике Игоря Братчикова. Об этом сообщило посольство России в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"16 января состоялась встреча посла Игоря Братчикова с председателем Национального совета (парламента) Словакии, лидером коалиционной [правительственной] партии "Голос - социал-демократия" Петером Пеллегрини. В центре беседы была международная тематика в контексте украинского кризиса, а также внутриполитическая ситуация в Словакии в свете предстоящих здесь весной президентских выборов", - говорится в документе.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.