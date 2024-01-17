Лавров посетит Нью-Йорк для участия в мероприятиях СБ ООН 22-24 января

Глава МИД РФ примет участие в дебатах Совбеза ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Нью-Йорк для очного участия в дебатах Совбеза (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да, [участие будет очным]", - ответила дипломат на соответствующий вопрос.

Ранее Захарова сообщила на брифинге, что Лавров в период с 22 по 24 января планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициируемом Россией заседании Совбеза по украинской проблематике.

На мероприятии по ближневосточному урегулированию предполагается продолжить обсуждение путей выхода из текущего масштабного кризиса в зоне палестино-израильского конфликта. В части обсуждения украинской тематики Захарова пояснила, что Москва считает это "хорошей возможностью в очередной раз довести до мирового сообщества на высокой ооновской площадке позицию России", в том числе относительно политико-дипломатических средств урегулирования кризиса при учете "законных российских интересов в сфере безопасности".