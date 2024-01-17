В Думе предложили доработать проект стратегии молодежной политики

В частности, туда следует включив комплексные меры по поддержке психологического здоровья молодых людей, отметила первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Проект стратегии реализации молодежной политики до 2030 года необходимо доработать, в том числе включив туда комплексные меры по поддержке психологического здоровья молодых людей. С таким предложением к Минобрнауки и Росмолодежи выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

"Хотелось бы, чтобы в стратегию были включены комплексные меры и программы по поддержке психологического здоровья молодежи, направленные в том числе на профилактику стресса, психологических расстройств", - отметила она на заседании комитета.

Кроме того, проект стратегии необходимо дополнить мерами поддержки молодых семей и программами профессиональной переориентации, скорректировав задачу по "безошибочному самоопределению профессии на всю жизнь". "Безошибочно на всю жизнь определиться с профессией не получится, мы в этом плане опять же неверно формулируем задачу", - резюмировала она.

Как отметил в ходе заседания глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, эти предложения будут представлены на публичном обсуждении стратегии, которое пройдет на заседании думского комитета по молодежной политике 25 января.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2023 года разработать и утвердить Стратегию реализации молодежной политики в РФ на период до 2030 года. Проект стратегии был подготовлен Минобрнауки России совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и размещен на сайте Минобрнауки. Ранее глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева предложила провести публичное обсуждение документа в Госдуме.