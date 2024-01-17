СРЗП представила проект отбора и подготовки кандидатов на выборах в Мосгордуму

По словам председателя партии Сергей Миронова, "Справедливая Россия - За правду" традиционно предоставляет возможность активным, даже беспартийным гражданам стать кандидатом на выборах

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" представила проект нового отбора и подготовки своих кандидатов на выборах в Мосгордуму в сентябре 2024 года. Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов в ходе пресс-конференции.

"Мы сегодня этой пресс-конференцией даем начало проекту "Москва-2024: справедливый кандидат", - сказал он.

По словам Миронова, партия традиционно предоставляет возможность активным, даже беспартийным гражданам стать кандидатом на выборах. "Программа-минимум для нашей партии, чтобы в следующей Московской городской думе было как минимум три наших депутата", - отметил председатель партии.

Первый заместитель руководителя партии Дмитрий Гусев добавил, что заявку на участие в программе любой желающий может подать на специальном сайте до 3 февраля. Затем все участники будут добавлены в общий чат, где будут получать ежедневные задания: от сбора подписей до решения конкретной районной проблемы.