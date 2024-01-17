Слуцкий запустил предвыборный сайт

На нем граждане могут рассказать о проблемах

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Лидер ЛДПР, кандидат в президенты РФ от либерал-демократов Леонид Слуцкий запустил свой предвыборный сайт с возможностью для его посетителей высказаться.

"Мы запустили сайт не для того, чтобы показать, какие мы все красивые, современные, а чтобы создать единую точку коммуникации с людьми, источник информации для журналистов. Чтобы каждый житель пришел и рассказал, какие его волнуют проблемы, на что он считает важным обратить внимание", - сообщил политик ТАСС.

По его словам, для партии "важно обеспечить людям возможность высказаться" как на сайте, так и лично на встречах с ним, с депутатами от ЛДПР, в региональных отделениях и т. д. "Все рассмотрим, возьмем в работу", - заверил он. Сайт расположен по адресу слуцкий2024.рф.

"Мы планируем рассказывать на сайте о новых идеях, инициативах. Совсем скоро запустим кадровый проект, где каждый, кому близки наши идеи, сможет присоединиться к команде ЛДПР. Мы партия очень технологичная, будем использовать те инструменты, которые удобны людям", - заключил Слуцкий.

В начале января ЦИК РФ официально зарегистрировал Слуцкого кандидатом в президенты РФ. Выборы главы государства пройдут 15-17 марта.