Богданов и посол Египта обсудили ситуацию в Красном море

Стороны также обсудили палестино-израильский конфликт

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили ситуацию в Красном море, а также палестино-израильский конфликт. Об этом говорится в сообщении, распространенном российским дипведомством.

"В ходе беседы состоялось обстоятельное обсуждение обстановки на Ближнем Востоке с упором на развитие ситуации в районе Красного моря, зоне палестино-израильского конфликта и Судане", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что стороны также обсудили вопросы дальнейшего укрепления "традиционно дружественных российско-египетских отношений" и график предстоящих двусторонних мероприятий.