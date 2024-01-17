Главы МИД РФ и КНДР договорились увеличить обмены в культуре и экономике в 2024 году

Также стороны обсудили вопросы, связанные со стимулированием взаимодействия в различных региональных и международных проблемах, передает ЦТАК

СЕУЛ, 17 января. /ТАСС/. Главы МИД РФ и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи 16 января договорились наращивать взаимные обмены и сотрудничество между странами в сферах культуры и экономики в 2024 году. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"На переговорах в деталях обсудили вопросы по дальнейшему развитию дружественных корейско-российских отношений на основе договоренностей, достигнутых на историческом корейско-российском саммите, прошедшем в сентябре 2023 года", - информирует ЦТАК.

"Также затронуты вопросы по укреплению тактического и стратегического взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран в активном продвижении двустороннего обмена и сотрудничества во всех сферах, включая экономику и культуру, в нынешнем году, когда отмечается 75-летие заключения соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между КНДР и Россией", - добавляет агентство.

"Помимо этого стороны провели глубокий обмен мнениями по вопросам, связанным со стимулированием взаимодействия в различных региональных и международных проблемах, включая ситуацию на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, и пришли к общему мнению", - пишет ЦТАК.

"Переговоры прошли от начала до конца в теплой и товарищеской атмосфере", - подчеркивает агентство. В них приняли участие замглавы МИД КНДР Им Чхон Иль, посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко и посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.