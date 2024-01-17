Путин призвал кабмин заняться решением тех вопросов, которые волнуют граждан

Президент отметил, что сейчас члены правительства ориентируются на текущую внутриполитическую ситуацию

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Проблемы, волнующие россиян, должны решаться по существу, а не по внутриполитическому календарю, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином.

Глава государства, обращаясь к членам правительства, отметил, что сейчас все они ориентируются на текущую внутриполитическую ситуацию. "Мы не можем забывать про внутриполитические планы наши ", - сказал он. "Это все понятно, но все-таки давайте мы используем и вот этот период (до мартовских президентских выборов - прим. ТАСС) для того, чтобы вот эту обратную связь с людьми <…> использовать даже не для решения вопросов вот этого внутриполитического календаря, а для решения вопросов по существу, тех [вопросов], которые людей волнуют, исходя из целесообразности, как я уже сказал, здравого смысла, экономической и социальной обоснованности", - призвал Путин.

Он также обратил внимание на то, что обратная связь от граждан в такие периоды "становится более понятной, более яркой, более системной". По словам президента, для власти это очень хороший повод для того, чтобы погрузиться в проблемы граждан, начать более чутко реагировать на запросы общества.

Завершая совещание, глава государства отметил, что на нем речь шла как раз о тех вопросах, которые волнуют россиян. "Вот мы обсуждали часть этих вопросов, но мы будем обсуждать их и в будущем, тем более в ближайшем будущем", - пообещал он. "Тем более что это должно нам помочь и в формулировании основных задач стратегического развития страны, чем сейчас администрация и правительство отчасти занимается", - добавил Путин.

Он подчеркнул, что цели стратегического развития должны быть сформулированы четко и ясно. По словам президента, они должны быть понятны как экспертному сообществу, так и обычным людям, потому что они касаются и интересуют "практически каждого российского гражданина". "Вот над такими повестками будем работать в ближайшее время регулярно", - подытожил Путин.