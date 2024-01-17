Визит Путина в предвыборный штаб и пожар на заводе в Шахтах. Главные события 17 января

Первый визит Путина в свой избирательный штаб

Президент России Владимир Путин впервые посетил свой предвыборный штаб в Гостином дворе. Он поблагодарил сотрудников за работу, особо отметив деятельность волонтеров в Донбассе и Новороссии. Глава государства отметил, что работа его штаба дает уникальную возможность дополнительного контакта с людьми и сбора обратной связи. Сопредседатель Владимир Машков заявил, что подписи в поддержку президента будут представлены в Центризбирком на следующей неделе.

Пожар на заводе в Шахтах

В Ростовской области в цехе на Шахтинском полиэфирном заводе произошел пожар. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 10 человек, погибших нет. По словам гендиректора компании "Авангард" Олега Рябошапка, перед пожаром на предприятии произошел взрыв. Следственный комитет и прокуратура организовали проверки.

Массовые беспорядки в Башкирии

В Башкирии возбудили уголовное дело в отношении участников беспорядков после приговора активисту Фаилю Алчинову. Несколько человек, включая сотрудников правоохранительных органов, пострадали. До этого Алчинову назначили четыре года колонии по делу о разжигании ненависти и вражды по национальному или расовому признаку. Председатель общественного совета при МВД по региону Рафаил Диваев призвал жителей не допустить эскалации ситуации.

Отзыв посла Пакистана из Ирана

Власти Пакистана отозвали посла Мухаммада Мудасира Типу из Тегерана в связи с ракетными ударами КСИР по целям в провинции Белуджистан. Официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч заявила, что действия Ирана идут вразрез с международным правом, а также целями и принципами Устава ООН.

Падение Ми-8 в Бишкеке и аварийная посадка вертолета в Брянской области

В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8 в ходе проведения учебно-тренировочных полетов. По данным издания Vesti.kg, по предварительным данным, погиб 1 человек, еще 10 пострадали.

В Брянской области около Севского района вертолет совершил аварийную посадку. В результате происшествия произошел обрыв линии электропередачи, никто не пострадал.