Подписи в поддержку Путина представят в ЦИК на следующей неделе

Сопредседатель штаба, народный артист РФ Владимир Машков поблагодарил действующего главу государства за то, что в "сложный, исторический момент для России, для всего мира" он принял решение баллотироваться, и назвал этот поступок "поступком воли"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Избирательный штаб кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина на следующей неделе представит в Центризбирком подписи в его поддержку. Об этом заявил сопредседатель штаба, народный артист РФ Владимир Машков.

"С 23 декабря мы начали сбор подписей и за это время, за 26 дней, собрали 2,5 млн подписей, даже больше. Работа шла очень эмоциональная. В ней принимали участие Народный фронт, волонтеры "Мы вместе", "Единая Россия" - кстати, у них был вчера единый день сбора подписей, они собрали более 1 млн подписей. Поэтому мы уже в ближайшее время - на следующей неделе - готовы предоставить в Центральную избирательную комиссию все документы", - сказал Машков на встрече Путина с избирательным штабом.

Машков поблагодарил Путина за то, что в "сложный, исторический момент для России, для всего мира" он принял решение баллотироваться, и назвал этот поступок "поступком воли". Он сказал, что через штаб проходят "много людей ежедневно и все выражают поддержку".

Путин баллотируется как самовыдвиженец. Чтобы зарегистрироваться, ему нужно было собрать 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в каждом регионе.