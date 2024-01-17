Путин считает работу своего штаба возможностью дополнительного контакта с людьми

По словам сопредседателя штаба Марьяны Лысенко, сюда приходит множество неравнодушных людей, которые хотят что-то изменить и предлагают свои идеи

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что работа его предвыборного штаба дает уникальную возможность дополнительного контакта с людьми и сбора обратной связи. Такое мнение он высказал, посетив свой предвыборный штаб.

"Очень хорошо, что вы так воспринимаете этот процесс [работы штаба и работы с поступающими от людей предложениями], потому что это уникальная возможность еще дополнительного контакта с людьми и получения обратной связи", - сказал Путин, комментируя слова сопредседателя штаба Марьяны Лысенко о том, что приходит множество неравнодушных людей, которые хотят что-то изменить и предлагают свои идеи.

"Надо воспользоваться этим процессом для того, чтобы обмен информацией между теми людьми, которые принимают решения, и теми, которые ждут этих решений, чтобы это было налажено", - добавил глава российского государства.