Путин заявил о планах провести предметную встречу со своими доверенными лицами

По словам главы государства, необходимо обсудить вопросы, которые интересуют общество

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о планах пообщаться со своими доверенными лицами на предстоящих выборах президента. Глава государства 17 января в Гостином дворе встретился с сопредседателями избирательного штаба.

"У нас еще предстоит встреча с доверенными лицами. <...> Здесь дело даже не в напутствии, а в обмене информацией, мнениями, предложения какие-то. Люди очень достойные, опытные, они уважаемые в обществе. Это должна быть предметная встреча с предметным обсуждением вопросов, которые общество интересуют", - сказал Путин.

Одна из сопредседателей, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко отметила: "Очень хотели вас об этом попросить, если график вам позволит, в конце месяца [такую встречу провести]".