Галузин призвал возобновить трехстороннюю работу армяно-азербайджанского урегулирования

Замглавы МИД РФ и посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян обсудили армяно-азербайджанскую нормализацию

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян обсудили армяно-азербайджанскую нормализацию. Замминистра акцентировал настоятельную необходимость скорейшего возобновления трехсторонней работы по урегулированию.

"В ходе беседы обстоятельно обсуждена ситуация в процессе армяно-азербайджанской нормализации. С российской стороны акцентирована настоятельная необходимость скорейшего возобновления трехсторонней работы по данному направлению на основе комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России по итогам встречи.

Встреча состоялась по просьбе посла Армении.

Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного договора. Одним из серьезных препятствий стал вопрос демаркации общего участка границы. В Ереване настаивают, что политической основой делимитации границы должна быть Алма-Атинская декларация 1991 года. По мнению армянских властей, при этом следует использовать карты Генштаба ВС СССР 1974-1990 годов.