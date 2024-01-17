В МИД РФ заявили, что отношения с Австралией оказались в самой низкой точке

В ведомстве отметили, что это произошло из-за присоединения к антироссийской кампании Запада

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Отношения России и Австралии находятся в самой низкой точке из-за присоединения Канберры к антироссийской кампании стран Запада. В Москве рассчитывают, что австралийские власти пересмотрят пагубную линию, идущую вразрез с задачами строительства безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявили в МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, в среду замглавы МИД России Андрей Руденко принял недавно назначенного посла Австралии в Москве Джона Гиринга для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений.

"В ходе состоявшейся беседы послу было указано, что в результате нынешней политики Канберры, присоединившейся к развязанной Западом антироссийской кампании, связи между двумя странами оказались в самой низкой точке. Выражена надежда на то, что австралийские власти пересмотрят эту пагубную линию, идущую вразрез с интересами наших народов, задачами строительства процветающего и безопасного Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты посла Австралии 4 декабря. Церемония традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.