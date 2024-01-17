Грушко призвал Мальту руководствоваться на посту председателя ОБСЕ правилом консенсуса

Замглавы МИД РФ и вновь назначенный посол Мальты Кармела Ингуанеза обсудили текущее состояние российско-мальтийских связей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия призывает Мальту на посту председателя в ОБСЕ руководствоваться правилом консенсуса и принципом неделимости безопасности в целях вывода организации из нынешнего кризисного состояния.

"С учетом перехода с 1 января к Мальте функций действующего председательства ОБСЕ дали оценки кризисного положения дел в Организации [по безопасности и сотрудничеству в Европе]. Призвали на этом посту руководствоваться основополагающим правилом консенсуса и принципом неделимости безопасности в целях вывода ОБСЕ из нынешнего кризисного состояния", - говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи замглавы МИД РФ Александра Грушко и вновь назначенного посла Мальты Кармела Ингуанеза.

В ходе встречи стороны обсудили и текущее состояние российско-мальтийских связей, переживающих в настоящее время "серьезный кризис на фоне общей деградации отношений России с коллективным Западом". Затронули несколько наиболее актуальных вопросов двустороннего диалога и международной повестки дня. Были затронуты также отдельные глобальные и региональные проблемы.

Посол вручил заместителю российского министра копии своих верительных грамот.