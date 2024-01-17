17 января, 16:17,
обновлено 17 января, 16:37
Выборы президента России - 2024

Машков считает, что число подписей в поддержку Путина на выборах может достигнуть 3 млн

Их число уже многократно превысило необходимую норму, сообщил сопредседатель избирательного штаба действующего главы государства

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Число подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина может достигнуть порядка 3 млн. Об этом журналистам сообщил сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков.

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"Число подписей многократно превысило необходимую норму, более 2,5 млн, их проверка идет, это прекрасно. И мне кажется, что эта цифра может достигнуть порядка 3 млн", - сказал Машков.

Другой сопредседатель избирательного штаба, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко добавила, что все необходимые документы для регистрации Путина будут представлены в ЦИК РФ в начале или середине следующей недели. 

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