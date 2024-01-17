Делегация РФ заявила, что призывы Запада готовиться к войне с РФ провоцируют "игру нервов"

Представитель делегации Юлия Жданова отметила, что такие действия "еще больше сжимают пружину эскалации"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Призывы официальных лиц на Западе готовиться к войне с Россией провоцируют "игру нервов" и сильнее сжимают пружину эскалации. Об этом заявила член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на 1066-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"Демонстративные тренировки по нанесению стратегическими бомбардировщиками [Североатлантического] альянса ракетных ударов по российским объектам, отработка наступательных операций НАТО на границах Союзного государства, освоение коллективным Западом территорий ряда стран постсоветского пространства вкупе с призывами официальных лиц государств блока готовиться к войне с Россией провоцируют игру нервов и еще больше сжимают пружину эскалации", - говорится в выступлении Ждановой, опубликованном на сайте МИД РФ.

По словам дипломата, еще одним трагическим проявлением этой недальновидной политики стало открытое спонсирование боевых действий агонизирующего киевского режима против России. "Только в Белгороде и Белгородской области за несколько предновогодних дней погибли 29 человек, ранены 129, повреждено порядка 150 частных и около 100 многоквартирных домов. Однако никто из западных государств ОБСЕ не нашел в себе сил осудить кровавое варварство киевского режима. Все это демонстрирует истинные намерения Киева и его кураторов, которые продолжают руководствоваться долгосрочными планами цивилизационного противостояния с Россией, подрыва ее законных интересов в сфере международного мира и безопасности", - подчеркнула Жданова.

Псевдомиротворческая инициатива

Как отметила представитель российской делегации, на этом фоне особенно цинично выглядят продвижение Киевом при поддержке Запада так называемой формулы мира и созыв очередной встречи "копенгагенского формата" в Давосе 14 января. "Эта псевдомиротворческая инициатива, а, по сути, выдвижение ультиматума России не имеет ничего общего с урегулированием ситуации на Украине. Неудивительно, что по ее итогам так и не сформировалось видение продвижения вперед, а здравомыслящие силы лишний раз убедились в бессмысленности любых разговоров об урегулировании без участия России", - продолжила дипломат.

"Продолжаем исходить из принципиальной готовности устранять исходящие от режима Зеленского угрозы, создаваемые странами НАТО, либо в рамках специальной военной операции, либо с использованием политико-дипломатических инструментов. Но важно понимать: до тех пор, пока в Киеве действует юридический запрет на переговоры с российским руководством, обсуждение любых мирных инициатив не имеет никакого практического значения", - подчеркнула Жданова.

Задачи на перспективу

Представитель российской делегации напомнила, что Россия сохраняет "стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения". "Как заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов федерации 16 января, "контрнаступление Украина провалила, если будет продолжаться то же, что и сейчас, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый и очень серьезный удар". При этом уже любому неангажированному человеку понятно, что победить Россию невозможно", - отметила она.

Жданова подчеркнула, что Россия продолжает оснащать армию и флот самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах. "Так, в 2023 году, несмотря на санкции, мы произвели высокотехнологичного вооружения больше, чем все страны НАТО. В дальнейшем будем уделять особое внимание реализации комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки с учетом угроз дальнейшего самоубийственного расширения альянса на Восток", - резюмировала дипломат.