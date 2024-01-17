В посольстве РФ заявили, что вместе с ЦАР подбирают место для размещения военной базы

В диппредставительстве отметили, что обсуждают этот вопрос по линии Минобороны двух стран

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия и Центрально-Африканская Республика (ЦАР) подбирают место для размещения российской военной базы, вопрос обсуждается оборонными ведомствами. Об этом заявили РБК в посольстве РФ в ЦАР.

"Вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии Минобороны двух стран. Подбирается место будущего размещения российских военнослужащих", - указали в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что сроки прибытия контингента в республику и его численность окончательно не определены.

Ранее советник президента ЦАР Фидель Нгоуандика заявил агентству "Африканская инициатива", что власти республики готовы принять российскую базу на территории своей страны.