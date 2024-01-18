Лавров проведет большую пресс-конференцию по внешнеполитическим итогам 2023 года

Министр иностранных дел России также поделится своими оценками международной обстановки

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции, которая пройдет в четверг, 18 января, поделится своими оценками международной обстановки и расскажет об итогах работы российского дипведомства в 2023 году.

На мероприятие, которое пройдет в очном формате на Смоленской площади, аккредитованы более 350 представителей прессы. "Порядка 190 российских и 170 иностранных журналистов и сотрудников, представляющих более 140 СМИ", - уточняла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Те из них, кто не может присутствовать лично, обычно имеют возможность обратиться к министру онлайн.

Две предыдущие пресс-конференции Лаврова продолжались приблизительно три часа, но и этого времени не хватало, чтобы ответить на все вопросы. В таком случае министерство традиционно находит возможность прокомментировать неохваченные темы в письменной форме.

От кризисов не застрахован никто

Мир вошел в 2024 год с тяжелым наследием в виде различных конфликтов и разрастающихся кризисов. Как отметил Лавров, виной этому стала разрушительная политика Запада, которая может быть чревата новыми проблемами в ближайшем будущем. Журналисты в первую очередь будут интересоваться мнением главы российской дипломатии именно по этим сюжетам.

Нет сомнений, что значительное количество вопросов на пресс-конференции будет касаться развития ситуации вокруг конфликта на Украине. МИД РФ последовательно доводит до мирового сообщества позицию Москвы о том, что Киев и его западные спонсоры не ищут мирного решения, а только ведут Украину к полному разрушению. Накануне мероприятия Захарова сообщила, что Лавров также планирует принять участие в инициируемом Россией заседании Совбеза ООН по украинской проблематике в Нью-Йорке в период с 22 по 24 января. Представители прессы наверняка обратят внимание на содержательную сторону этой поездки.

Ближневосточный регион стал еще одним очагом напряжения в 2023 году с началом активных боевых действий в секторе Газа. Опасность дальнейшего роста эскалации в очередной раз подтверждают как последние события вокруг Красного моря с бомбардировками силами США и Великобритании территории Йемена, так и удары Ирана по объектам в Ираке и Пакистане. Ситуация накаляется и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в особенности у Корейского полуострова, нестабильность в Африке также остается на повестке.

"Мир продолжает штормить, и одна из причин в том, что правящие круги Запада провоцируют кризисы за тысячи километров от своих границ ради решения собственных задач за счет других народов. Можно сказать, что в условиях, когда Запад цепляется за ускользающее доминирование, от его геополитических козней не застрахован никто. И такое понимание в мире растет", - сказал глава МИД РФ в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о возможных рисках эскалации в разных регионах мира в наступившем году.

Объединение мирового большинства

В 2023 году Россия качественно нарастила усилия по развитию отношений со странами ближнего зарубежья, АТР, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Так, важным международным событием стал прошедший летом в Санкт-Петербурге второй саммит Россия - Африка. На Смоленской площади его назвали "кульминацией совместных усилий по существенному оживлению связей на этом перспективном направлении внешней политики", отметив, что "достигнутые на высшем уровне договоренности определили приоритеты сотрудничества со странами и объединениями Африканского континента на долгосрочную перспективу".

Пять новых членов - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия - начинают полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России. Учитывая, что Москва уже анонсировала порядка 200 мероприятий, около 10 из которых пройдут на уровне министров, Лавров, вероятно, подробнее расскажет о российских приоритетах, которые обеспечат гармоничную работу объединения в обновленном составе, и обозначит повестку председательства.

Ведь несмотря на то что формально мероприятие посвящено итогам ушедшего года, журналисты наверняка захотят обсудить с Лавровым и предстоящие события.