Косачев назвал адекватным ответом запрет Лондону на вылов рыбы в Баренцевом море

Вице-спикер Совфеда поддержал денонсацию заключенного в 1956 году между СССР и Великобританией соглашения о рыболовстве

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Возможный запрет на вылов рыбы в российской зоне Баренцева моря для Великобритании является законной и адекватной мерой на недружественные действия Лондона. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Денонсация заключенного в 1956 году между СССР и Великобританией соглашения о рыболовстве будет обсуждаться на заседании правительства в четверг. Как поясняют в кабмине, необходимость денонсации документа продиктована тем, что 15 марта 2022 года Британия прекратила действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.

"Планируемый запрет на вылов рыбы в российской зоне Баренцева моря для Великобритании - давно назревшая, законная и абсолютно адекватная ситуации ответная мера Москвы на недружественные действия Лондона. Поддерживаю решительно денонсацию двустороннего соглашения 1956 года", - написал Косачев в Telegram-канале.

"Побольше бы таких конкретных и чувствительных для наших оппонентов действий российской стороны", - добавил политик.

В свою очередь глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что считает запоздалыми такие действия. "Прошло десять лет с того момента, как Великобритания ведет против нашей страны экономическую войну, вчера министр обороны королевства признался, что с 2014 года Лондон готовил украинскую армию к войне с Россией, а мы в 2024 году только планируем запретить англичанам вылов рыбы в российской зоне Баренцева моря", - написал он в Telegram-канале.

Сенатор также задался вопросом о том, сколько еще таких "соглашений" с недружественными странами продолжает действовать.