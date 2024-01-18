Рябков: РФ примет меры в случае реализации Западом идеи конфискации российских активов

По словам замглавы МИД РФ, Москва не видит понимания Запада вредоносности обсуждения конфискации активов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада о конфискации российских активов. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, безусловно, примем меры, если все-таки дойдет до реализации подобных угроз, в том числе зеркального характера, но сейчас анонсировать их повода нет, чтобы это не было дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу у наших противников. Это совершенно не нужно нам", - сказал замминистра. По словам Рябкова, сейчас видно, что "идея постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до ее реализации дело в практическом плане еще не дошло".

При этом, как отметил высокопоставленный дипломат, РФ "не ожидает от западных противников никаких здравых действий, шагов, которые демонстрировали бы хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы".

Как заявил ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, Вашингтон пока не принял окончательных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов России в размере около $300 млрд. По его словам, решение будет принято при взаимодействии с партнерами по G7.