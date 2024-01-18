Рябков: значительная часть виз для РФ на мероприятия СБ ООН с участием Лаврова получена

Как отметил замглавы МИД РФ, Москва ждет оставшиеся запрошенные визы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Процесс выдачи виз для России на мероприятия Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) продолжается, значительная их часть уже получена, Москва ждет оставшиеся запрошенные визы. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Визы находятся в процессе выдачи. Значительная часть виз уже получена, но мы пока не получили все визы, которые запрашивали. То есть работа идет, осталось еще несколько дней. Хотелось бы надеяться, что визы будут выданы всем, на кого они запрошены", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС о том, что Лавров посетит Нью-Йорк для очного участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине.

На брифинге в среду Захарова отметила, что речь идет о периоде с 22 по 24 января. На мероприятии по ближневосточному урегулированию предполагается продолжить обсуждение путей выхода из масштабного кризиса в зоне палестино-израильского конфликта. В части обсуждения украинской тематики официальный представитель дипведомства пояснила, что Москва считает это "хорошей возможностью в очередной раз довести до мирового сообщества на высокой ооновской площадке позицию России", в том числе относительно политико-дипломатических средств урегулирования кризиса при учете "законных российских интересов в сфере безопасности".