Рябков заявил, что не предполагает возможных контактов Лаврова и Блинкена в Нью-Йорке

Замглавы МИД РФ также отметил, что не считает такую встречу "в принципе возможной"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не предполагает возможных контактов министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Нью-Йорке.

"С учетом того, как этот вопрос смотрится на протяжении последнего времени в силу глубоко враждебной политики в отношении России, проводимой США, я не предполагаю, что такой контакт будет в принципе возможен", - сказал дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я вообще не в курсе того, есть ли у господина Блинкена планы быть в Нью-Йорке в этой связи. Мы не имеем такой информации", - добавил Рябков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что Лавров посетит Нью-Йорк для очного участия в дебатах Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по Ближнему Востоку и заседании по Украине 22-24 января.