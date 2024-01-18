Лавров и глава МИД КНДР обсудили реализацию договоренностей Путина и Ким Чен Ына

Также стороны выразили "общее мнение относительно необходимости поддержания заданного темпа взаимодействия в практических областях"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили на переговорах 16 января реализацию договоренностей лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына и график политических контактов. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам официального визита Цой Сон Хи в Россию 14-18 января.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних связей с упором на реализацию договоренностей сентябрьского саммита (2023 года - прим. ТАСС) лидеров двух государств на космодроме Восточный, включая график предстоящих политических контактов", - проинформировали в министерстве иностранных дел.

Там отметили, что стороны выразили "общее мнение относительно необходимости поддержания заданного темпа взаимодействия в практических областях, дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы, активизации обменов в гуманитарной и культурной сферах".

При обсуждении ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии главы МИД двух стран подтвердили "обоюдную приверженность политико-дипломатическому урегулированию напряженности в регионе, нагнетаемой в результате безответственных и провокационных действий США и их сателлитов", заявили на Смоленской площади.