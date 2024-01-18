Сальдо: в подконтрольном ВСУ Херсоне арестовали 150 солдат за отказ отправиться в Крынки

По словам губернатора региона, еженедельные потери Вооруженных сил Украины в Крынках составляют в среднем 200 человек

ГЕНИЧЕСК, 18 января. /ТАСС/. Порядка 150 украинских солдат арестованы в подконтрольном Киеву городе Херсоне за отказ переправляться в Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В оккупированном Херсоне власти киевского режима арестовали и посадили в СИЗО полтораста солдат, которые отказались переправляться в Крынки. Мне об этом стало известно из собственных источников", - написал Сальдо в Telegram-канале.

По словам губернатора, еженедельные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крынках составляют в среднем 200 человек. В частности, в среду там погибли 30 морских пехотинцев.

На прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря 2023 года президент России Владимир Путин рассказал о ситуации в Крынках. Он отметил, что ВСУ в политических целях бросают туда элитные части "на истребление". По словам главы государства, это может быть связано с тем, что украинскому руководству, которое "ездит и клянчит" средства на Западе, нужно показать, что у них есть хоть какие-то шансы на успех в провалившемся "контрнаступлении".