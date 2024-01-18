Лавров: РФ и ее партнерам сам Бог велел использовать преимущества для роста экономик

Россия способствует "объективному, естественному" формированию Большого евразийского партнерства, заявил глава МИД России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. России и ее партнерам по евразийским структурам суждено использовать конкурентные преимущества для развития своих экономик. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Наряду с ЕАЭС, в контексте взаимодействия с АСЕАН и другими субрегиональными структурами мы способствуем объективному, естественному формированию Большого Евразийского партнерства, о чем президент [России Владимир] Путин говорил еще на первом саммите Россия - АСЕАН, и очертания такого партнерства уже видны, - сказал он. - Важно в нынешних условиях, чтобы экономическое партнерство, которое отвечает интересам всех стран нашего общего континента, [развивалось] - сам Бог велел нам использовать вот эти объективные конкурентные преимущества".

По словам Лаврова, евразийское пространство "уже долгие годы является локомотивом мировой экономики". "И на долгие годы будет эту роль сохранять", - добавил министр.