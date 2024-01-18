Лавров: безопасность Евразии должна быть обеспечена без вмешательства внерегиональных сил

По словам главы МИД РФ, важно обеспечивать независимо от других факторов военно-политическую безопасность в Евразии

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия выступает за меры по укреплению военно-политической безопасности в Евразии без вмешательства внерегиональных сил, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Важно обеспечивать независимо от других факторов военно-политическую безопасность в Евразии. Будем выступать за то, чтобы эта задача решалась странами континента без попыток внерегиональных государств внедряться в эти процессы со своим уставом", - отметил он.

"Мы убеждены, что страны Евразии вполне в состоянии справиться со всем этим самостоятельно", - подчеркнул Лавров.