Лавров: более 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС

У этого объединения большое будущее, считает глава МИД России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Наличие около 30 претендентов на присоединение к БРИКС свидетельствует о большом будущем данного объединения с глобальным составом участников. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Если учесть, что более 20, где-то даже ближе к 30, стран заинтересованы в сближении с БРИКС, то у этого объединения с глобальным составом участников, конечно, мы видим очень большое будущее", - отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что, будучи надрегиональной глобальной структурой, БРИКС "символизирует собой богатство многополярного мира".

"Особо значимым шагом по укреплению позиций БРИКС стало решение прошлогоднего саммита в ЮАР о расширении числа участников этого объединения, и Россия, которая с 1 января вступила в права председателя БРИКС, будет, конечно, особое внимание уделять тому, чтобы новички, новобранцы органично вписались в нашу общую работу и тем самым способствовали укреплению позитивных тенденций не только внутри БРИКС, но и на международной арене в интересах мирового большинства", - подчеркнул Лавров.