Лавров: РФ будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными

Россия будет "продвигать идеалы правды", сказал министр иностранных дел

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия продолжит продвигать идеалы справедливости и правды в международных отношениях, чтобы они стали более демократичными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Мы продолжим продвигать идеалы правды, справедливости в международных делах. Будем делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными", - сказал министр.

"В этом смысле наше министерство активно поддерживает инициативу "Единой России" по проведению в Москве международного межпартийного форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, - обратил внимание глава МИД РФ. - Очень актуальная тема, учитывая, что неоколониалистская суть, сущность политики Запада во многом присутствует и в нынешних действиях США и их союзников. Смысл ее остается прежним - использовать в своих интересах ресурсы других и жить за счет других стран".