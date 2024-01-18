Лавров: подталкивая Киев к выборам, Запад хочет вернуть его в русло своих интересов

По словам главы МИД РФ, Россию не сильно заботит тема внутриполитического противостояния на Украине

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Страны Запада, подталкивая президента Украины Владимира Зеленского к организации выборов, хотят вернуть его в русло своих интересов, а Россию не сильно заботит тема внутриполитического противостояния на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Мы, честно говоря, не сильно озабочены теми препираниями, которые наблюдаются в контексте обсуждения политической жизни Украины. Вопрос выборов всплывал. Мы слышали о том, что Запад настоятельно рекомендует Зеленскому такие выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят немножко ввести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук", - отметил он.

Министр добавил, что Зеленский публично объявил о том, "что он не будет никакие выборы организовывать, потому что идет война". "Ну, это напоминает очередную инсценировку и отражает исключительно желание этого человека и его подручных, которые всем хорошо известны, максимально держаться за власть", - сказал Лавров.