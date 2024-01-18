Лавров заявил, что Западу сложно признать свою ошибку по Украине

По словам главы МИД РФ, Запад ищет варианты, как сделать Киев "более покладистым"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Запад понял, что блицкриг с целью нанести России стратегическое поражение - это иллюзии, и хотя ему сложно признать собственную ошибку, он ее осознает и ищет варианты, как сделать Киев "более покладистым". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Запад хотел бы иметь больше гибкости, потому что они, видимо, уже поняли, что блицкриг, который был так разрекламирован, с конечной целью нанесения стратегического поражения России - это все иллюзии и что ситуация кардинально изменилась, прежде всего в западных умах, - отметил глава дипведомства РФ. - Они поняли свою ошибку. Ее признать трудно, и это выражается в том, что они сейчас ищут какие-то внешние сигналы, позволяющие вроде бы и Украину поддерживать, а с другой стороны позволяющие подталкивать Киев к тому, чтобы он все-таки стал более покладист и стал слушаться своих западных начальников". "Насколько это будет реализовываться, мне сказать трудно", - добавил Лавров.