Лавров назвал полуфабрикатом соглашение Украины и Великобритании по безопасности

Глава МИД РФ отметил, что знаком с содержанием документа, который был согласован между украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Соглашение Киева и Лондона по безопасности стало полуфабрикатом на фоне осознания рисков принятия Украины в НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Эта история уже не нова. Несколько месяцев назад, когда у них были столкновения по поводу того, принимать ли Украину в НАТО или Евросоюз, не все были за, не все были счастливы. Все прекрасно понимали, что это очередной совершенно бессмысленный и безответственный шаг, рискованный шаг для европейской безопасности. И как такой, знаете, полуфабрикат, изобретено заключение двусторонних соглашений с отдельными западными странами", - сказал Лавров.

По словам Лаврова, он знаком с содержанием документа, который был согласован между украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. "Я не увидел в анализе этого документа каких-либо юридически обязывающих положений, ну, если только таковыми считать обязательства Украины в случае, если кто-то нападет на Великобританию, обеспечить защиту этих островов. Достаточно анекдотично", - отметил Лавров.