Лавров назвал невозможным вариант, что РФ будет каким-то образом "побеждена" на Украине

Как напомнил глава МИД РФ, президент Владимир Путин многократно говорил о том, что Россия не отказывается от переговоров по Украине

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия не может быть каким-то образом "побеждена" на Украине, страна настойчиво и последовательно достигнет заявленных целей специальной военной операции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена. Об этом уже многократно говорилась. Те, кто не учил историю, а таких много на Западе, они могут на эту тему фантазировать. <…> Мы не возражаем против договоренностей, которые заключены другими странами с Украиной, но это нисколько не меняет нашу цель. Это было подтверждено буквально на днях президентом Владимиром Путиным. Мы будем достигать целей спецоперации последовательно, настойчиво, и мы этих целей достигнем", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил о том, что Путин многократно говорил о том, что Россия не отказывается от переговоров по Украине. "Он сказал это еще в 2022 году, когда по указке [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона и прочих англосаксов Киеву запретили подписать уже согласованный договор об урегулировании с Российской Федерацией. Об этой истории прекрасно было известно в апреле 2022 года. И, выступая в 2022 году по этому поводу, президент в очередной раз сказал: мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем тяжелее будет договариваться. Сейчас мы видим исполнение этого пророчества", - подчеркнул Лавров.