МИД РФ поддержал инициативу по проведению форума борьбы с неоколониализмом

Как отметил глава ведомства Сергей Лавров, актуальность этого форума состоит в том, что неоколониалистская сущность политики Запада во многом присутствует и в нынешних действиях США и их союзников

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России активно поддерживает инициативу партии "Единая Россия" по проведению Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, отметил глава министерства Сергей Лавров.

"Наше министерство активно поддерживает инициативу "Единой России" по проведению в Москве международного межпартийного Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Очень актуальная тема", - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Лавров объяснил актуальность этого форума тем, что неоколониалистская сущность политики Запада во многом присутствует и в нынешних действиях США и их союзников. "Ее смысл остается прежним - использовать в свою пользу, в своих интересах ресурсы других и жить за счет других стран", - указал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что предстоящий форум "обещает быть весьма и весьма интересным и важным событием".

Ранее МИД РФ сообщал, что учредительное заседание Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма под названием "За свободу наций!" намечено провести во второй половине февраля 2024 года.